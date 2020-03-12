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Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня

12 марта 2020 13:49
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Новости Греции. В греческой Олимпии состоялась торжественная церемония зажжения олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МОК не стал откладывать традиционный ритуал в связи с коронавирусом, но внес серьезные изменения. Второй раз в истории на ней не присутствовали зрители, туристы и пресса.

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня -1

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня -3

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня -5

Огонь зажгли от солнца с помощью параболического зеркала, как это делали на самых первых Олимпийских играх, вспоминая мифологию и Прометея, подарившего его людям. После зажжения огонь в специальном горшке перенесли к алтарю античного олимпийского стадиона, где его встретил первый факелоносец.

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня -8

После путешествия по Греции огонь отправится в Японию. Эстафета продлится 121 день и пройдет через 858 городов и деревень. Факел Олимпийских игр пронесут 10 тысяч человек.

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня -11

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня -13

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня -15

Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня -17

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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