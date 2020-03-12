Эстафета продлится 121 день. В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня
Новости Греции. В греческой Олимпии состоялась торжественная церемония зажжения олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МОК не стал откладывать традиционный ритуал в связи с коронавирусом, но внес серьезные изменения. Второй раз в истории на ней не присутствовали зрители, туристы и пресса.
Огонь зажгли от солнца с помощью параболического зеркала, как это делали на самых первых Олимпийских играх, вспоминая мифологию и Прометея, подарившего его людям. После зажжения огонь в специальном горшке перенесли к алтарю античного олимпийского стадиона, где его встретил первый факелоносец.
После путешествия по Греции огонь отправится в Японию. Эстафета продлится 121 день и пройдет через 858 городов и деревень. Факел Олимпийских игр пронесут 10 тысяч человек.