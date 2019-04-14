«Не стыдно возвращаться домой». Белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск с ЧЕ в Батуми

Новости Беларуси. Блестящее выступление белорусских тяжелоатлетов на чемпионате Европы в Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе наших спортсменов – восемь медалей и второе место в общем зачете соревнований. А Дарья Наумова, Геннадий Лаптев и Евгений Тихонцов стали победителями в своих весовых категориях.

Виктор Шершуков, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:

Честно говоря, доволен всей командой. Команда сработала просто супер! Не стыдно возвращаться домой. Мерило всего не медали, а мерило всего – как мы сработали. Так вот мы сработали хорошо и перед белорусским народом не стыдно.

Нынешний чемпионат Европы стал самым успешным для белорусской команды за все время участия. Также отметим, что помимо престижных титулов, были разыграны очки, необходимые для участия в летних Олимпийских играх-2020.