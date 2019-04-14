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«Не стыдно возвращаться домой». Белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск с ЧЕ в Батуми

14 апреля 2019 14:07
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Новости Беларуси. Блестящее выступление белорусских тяжелоатлетов на чемпионате Европы в Грузии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В активе наших спортсменов – восемь медалей и второе место в общем зачете соревнований. А Дарья Наумова, Геннадий Лаптев и Евгений Тихонцов стали победителями в своих весовых категориях.

«Не стыдно возвращаться домой». Белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск с ЧЕ в Батуми-1

Виктор Шершуков, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Честно говоря, доволен всей командой. Команда сработала просто супер! Не стыдно возвращаться домой. Мерило всего не медали, а мерило всего – как мы сработали. Так вот мы сработали хорошо и перед белорусским народом не стыдно.

Нынешний чемпионат Европы стал самым успешным для белорусской команды за все время участия. Также отметим, что помимо престижных титулов, были разыграны очки, необходимые для участия в летних Олимпийских играх-2020.

«Не стыдно возвращаться домой». Белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск с ЧЕ в Батуми-4

«Не стыдно возвращаться домой». Белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск с ЧЕ в Батуми-6

«Не стыдно возвращаться домой». Белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск с ЧЕ в Батуми-8

«Не стыдно возвращаться домой». Белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск с ЧЕ в Батуми-10

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# Тяжелая атлетика # Виктор Шершуков # Фотофакт

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