Чемпионат Беларуси по футболу. 3-й тур. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» сыграли вничью, «Гомель» добился победы

Хозяева, открыли счет – отличился Залесский, но удержать преимущество команде Ивана Биончика не удалось. В начале второго тайма случились сразу два гола в ворота «Дняпро». Мемешев отличился после подачи углового, а вскоре Бондаренко не рассчитал и перербросил своего вратаря. 2:1 – первая победа «Славии» в этом чемпионате. А вот «Дняпро» теперь единственный, кто не набрал ни одного очка.