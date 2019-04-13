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Чемпионат Беларуси по футболу. 3-й тур. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» сыграли вничью, «Гомель» добился победы

13 апреля 2019 20:11
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Новости Беларуси. Программу 3-го тура «Беларусбанк – высшей лиги-2019» накануне открыл поединок в Могилеве, где «Дняпро» принимал «Славию», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по футболу. 3-й тур. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» сыграли вничью, «Гомель» добился победы-1

Хозяева, открыли счет – отличился Залесский, но удержать преимущество команде Ивана Биончика не удалось. В начале второго тайма случились сразу два гола в ворота «Дняпро». Мемешев отличился после подачи углового, а вскоре Бондаренко не рассчитал и перербросил своего вратаря. 2:1 – первая победа «Славии» в этом чемпионате. А вот «Дняпро» теперь единственный, кто не набрал ни одного очка.

Чемпионат Беларуси по футболу. 3-й тур. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» сыграли вничью, «Гомель» добился победы-4

13 апреля в программе тура значились два матча. «Торпедо-БелАЗ» разошлось миром с «Минском», а «Гомель» взял верх над «Энергетиком-БГУ».

Еще четыре матча пройдут 14 апреля. В центральном поединке сойдутся БАТЭ и брестское «Динамо». Любопытной обещает быть встреча «Ислочи» и «Немана».

Чемпионат Беларуси по футболу. 3-й тур. «Торпедо-БелАЗ» и «Минск» сыграли вничью, «Гомель» добился победы-7

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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