Когда гимнастика вдохновляет. Международный фестиваль Gym for Life принимает Минск

Новости Беларуси. 13-14 апреля столичная «Чижовка-Арена» наполнена детским гомоном и соревновательным мандражом. Здесь проходит международный фестиваль Gym for Life, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2019 году международный проект впервые добрался до Беларуси. 13 апреля 1200 юных любителей этого вида спорта с волнением и трепетом представили свои программы на суд международного жюри и, конечно, собственных тренеров и родителей.

Кристина Шатило, организатор фестиваля:

Мне нравятся фестивали тем, что здесь более семейная, дружественная атмосфера. На соревнованиях дети боятся: боятся проигрыша, боятся выступать перед судьями. А здесь более домашняя, теплая атмосфера, где детки могут расслабиться и получать удовольствие.