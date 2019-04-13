Когда гимнастика вдохновляет. Международный фестиваль Gym for Life принимает Минск

Новости Беларуси. 13-14 апреля столичная «Чижовка-Арена» наполнена детским гомоном и соревновательным мандражом. Здесь проходит международный фестиваль Gym for Life, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 13-14 апреля столичная «Чижовка-Арена» наполнена детским гомоном и соревновательным мандражом. Здесь проходит международный фестиваль Gym for Life, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 2019 году международный проект впервые добрался до Беларуси. 13 апреля 1200 юных любителей этого вида спорта с волнением и трепетом представили свои программы на суд международного жюри и, конечно, собственных тренеров и родителей.
Кристина Шатило, организатор фестиваля:
Мне нравятся фестивали тем, что здесь более семейная, дружественная атмосфера. На соревнованиях дети боятся: боятся проигрыша, боятся выступать перед судьями. А здесь более домашняя, теплая атмосфера, где детки могут расслабиться и получать удовольствие.
Помимо юных спортсменов из белорусских городов, на минский ковер вышли и представители Эстонии. На фестивале нашлось место как совсем маленьким – 4-летним гимнастам, так и уже почти состоявшимся – 16-летним спортсменам.
14 апреля участников фестиваля ждут мастер-классы по эстетической гимнастике, предметной подготовке, растанцовке и общей физической подготовке.