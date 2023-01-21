«Не скажешь, что любительский». Как прошёл первый в 2023 году хоккейный матч с участием Президента?

Новости Беларуси. Первый этап 16-х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой на призы Президентского спортивного клуба в самом разгаре . Команды набирают очки и стремятся войти в четверку сильнейших, которые весной и оспорят главный трофей турнира. После непродолжительных новогодних каникул дружины вновь скрестили клюшки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом поединке 2023 года на лед вышли дружина главы государства и команда Могилевской области. Трибуны «Олимпик-Арены», как всегда, были заполнены до отказа. Проводить выходные на спортивных матчах для белорусов уже становится доброй традицией. Приходят целыми семьями. Среди болельщиков как завсегдатаи, так и новички.

– Нам очень понравилось в первый раз, и мы решили повторить впечатления. – Да, мы успешно закрыли сессию и поэтому пришли отмечать таким вот способом.

Я пришел болеть за команду Президента, нравится хоккей. Еще мы с моим другом регулярно ходим на матчи на «Минск-Арену».

Встреча хоккеистов выдалась очень интересной. Хотя могилевчане не могут похвастаться громкими победами, напора в игре у них не отнять. Первая шайба оказалась в сетке на третьей минуте, отличился Павел Волчек. После увеличить разрыв помогли Максим Парфеевец и Николай Лукашенко. 3:0 – итог стартовой 20-минутки. Стоит отметить, что с каждым годом уровень любительского хоккея растет и все команды стараются усилить свой стан новыми игроками. Вот и Алексей Шантыка смог дебютировать в команде Президента метким броском. Его мотивируют юные хоккеисты.

Алексей Шантыка, нападающий команды Президента: Поддерживать хоккей в стране, чтобы еще больше детей приходило, и для людей делать праздник. Тут не скажешь, что любительский хоккей – хорошие скорости, на уровне играем.

Александр Матерухин, нападающий команды Могилевской области:

Очень много молодых ребят, нельзя их допускать, пусть они попозже приходят, слишком рано пришли в любительский. Это классно, когда столько людей приходит, поддерживают хоккей. Не только здесь, но и вообще везде.

В начале третьего периода команда Могилевской области все-таки отыграла два балла. Сперва Александар Матерухин продемонстрировал великолепный бросок, после помог своим и Сергей Зубарев, но этого оказалась недостаточно, чтобы переломить ход игры. Итоговые цифры на табло – 7:2 в пользу дружины главы государства. И первая строчка промежуточного протокола.