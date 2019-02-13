«Не проблема»: игрок «Арсенала» на русском языке ответил на вопрос о погоде и газоне

Новости Беларуси. БАТЭ в ожидании встречи с «Арсеналом», а «канониры» готовятся взять свое. Уже 14 февраля соперники проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Приезд «Арсенала» – это всегда ажиотаж. Не только для болельщиков, но и для футболистов. Впрочем, БАТЭ уже привык к визитам грандов, и даже Александр Глеб признается, что от приезда некогда родного клуба трепета не испытывает. «Чтобы я ощущал трепет – такого нету». Глеб накануне матча с «Арсеналом» в Борисове Диспозиция сил в преддверии матча очевидна. «Арсенал» на ходу, а БАТЭ – без игрового тонуса вот уже почти три месяца.

Кроме того, «желто-синие» в межсезонье понесли кадровые потери, которые пока не восполнили. И главная из них – Мирко Иванич. Накануне матча БАТЭ–«Арсенал» Алексей Бага рассказал об ожиданиях перед игрой и уходе Мирко Иванича Впрочем, рулевой БАТЭ признает: работу вели планомерно и к приезду «Арсенала» не форсировали события. Алексей Бага о газоне «Борисов-Арены»: «Мы не тренировались, чтобы его немножко поберечь» Внешние обстоятельства приезжих футболистов не пугают. Вратарь «Арсенала» Петр Чех на пресс-конференции с улыбкой выслушал вопрос о погоде и газоне и по-русски же ответил.

Петр Чех, вратарь ФК «Арсенал»:

Не проблема. Унаи Эмери в Минске: «БАТЭ – это хорошо организованная команда» Мотивации БАТЭ будет не занимать, особенно новичкам, которым предстоит доказывать, что в большой клуб они попали не зря.