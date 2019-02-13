Унаи Эмери в Минске: «БАТЭ – это хорошо организованная команда»

Новости Беларуси. «Канониры» прибыли в Минск около восьми часов вечера – чуть более чем за сутки до самого матча с БАТЭ – и провели пресс-конференцию прямо в аэропорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но мысли о том, что «Арсенал» к поединку готовится менее тщательно, чем БАТЭ, рулевой лондонцев отмел.