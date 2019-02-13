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Унаи Эмери в Минске: «БАТЭ – это хорошо организованная команда»

13 февраля 2019 20:55
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Новости Беларуси. «Канониры» прибыли в Минск около восьми часов вечера – чуть более чем за сутки до самого матча с БАТЭ – и провели пресс-конференцию прямо в аэропорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но мысли о том, что «Арсенал» к поединку готовится менее тщательно, чем БАТЭ, рулевой лондонцев отмел.

Унаи Эмери в Минске: «БАТЭ – это хорошо организованная команда»-1

Унаи Эмери, главный тренер ФК «Арсенал»:
Арсенал тоже готовился к матчу с БАТЭ. Мы знаем, что борисовчане сыграли с «Челси» 0:1, но они могли забить и даже выиграть. Да, сейчас в белорусском чемпионате пауза. Но соперник готовился на сборах и мы знаем, что БАТЭ – это хорошо организованная команда. Плюс ко всему у них будет сильная мотивация.

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# Футбол Беларуси # Унаи Эмери # Фотофакт

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