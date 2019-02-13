Алексей Бага о газоне «Борисов-Арены»: «Мы не тренировались, чтобы его немножко поберечь»

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Мы не тренировались, чтобы его немножко поберечь. Хотя если бы мы очень-очень захотели и попросили, нас бы пустили, естественно. Но это была бы сегодня только предыгровая одна тренировка. Мы бы его немножко, конечно, побили, и завтра был бы непрезентабельный вид.

БАТЭ обращались в питерский «Зенит» за советами по подготовке поля

На сегодня все, что сделали ребята – я считаю, что это очень-очень серьезная работа. Все-таки февраль.

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