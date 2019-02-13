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Алексей Бага о газоне «Борисов-Арены»: «Мы не тренировались, чтобы его немножко поберечь»

13 февраля 2019 20:49
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Новости Беларуси. Одна из главных интриг перед матчем БАТЭ-«Арсенал» – состояние газона на «Борисов-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Бага о газоне «Борисов-Арены»: «Мы не тренировались, чтобы его немножко поберечь»-1

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Мы не тренировались, чтобы его немножко поберечь. Хотя если бы мы очень-очень захотели и попросили, нас бы пустили, естественно. Но это была бы сегодня только предыгровая одна тренировка. Мы бы его немножко, конечно, побили, и завтра был бы непрезентабельный вид.

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На сегодня все, что сделали ребята – я считаю, что это очень-очень серьезная работа. Все-таки февраль.

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# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

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