Алексей Бага о газоне «Борисов-Арены»: «Мы не тренировались, чтобы его немножко поберечь»

Новости Беларуси. Одна из главных интриг перед матчем БАТЭ-«Арсенал» – состояние газона на «Борисов-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Одна из главных интриг перед матчем БАТЭ-«Арсенал» – состояние газона на «Борисов-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Мы не тренировались, чтобы его немножко поберечь. Хотя если бы мы очень-очень захотели и попросили, нас бы пустили, естественно. Но это была бы сегодня только предыгровая одна тренировка. Мы бы его немножко, конечно, побили, и завтра был бы непрезентабельный вид.
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На сегодня все, что сделали ребята – я считаю, что это очень-очень серьезная работа. Все-таки февраль.
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