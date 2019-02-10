Накануне матча БАТЭ–«Арсенал» Алексей Бага рассказал об ожиданиях перед игрой и уходе Мирко Иванича

Новости Беларуси. На предстоящей неделе в Беларусь приедет мировой футбол. БАТЭ стартует в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 борисовчане сыграют с «Арсеналом», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Объективно скажем, не самый благоприятный жребий для нашей команды. Да, «Арсенал» идет на шестом месте в английской премьер-лиге, сезон у команды складывается неоднозначно. Но для БАТЭ это едва ли утешение. «Арсенал» есть «Арсенал», а сами борисовчане сейчас выглядят очень непредсказуемо.

Команда знает, как играть с грандами, она умеет это делать. Но сейчас клуб только выходит из межсезонья, к тому же БАТЭ покинул целый ряд игроков. Корреспондент Екатерина Лихошапко собрала все последние новости из стана борисовчан. 14 февраля – праздник всех влюбленных. Всех влюбленных в БАТЭ и «Арсенал». Благодаря борисовскому клубу в Беларусь снова едет мировой футбол и очередной топ-клуб. Одна из сильнейших команд Англии.

С момента прошлой встречи в 2017-ом многое изменилось. Можно сказать, что встретятся две новые команды – правда, со старыми названиями. Так, еще в 2018 году из «Арсенала» ушел, казалось бы, бессменный наставник «канониров» Арсен Венгер. Он возглавлял клуб более 20 лет. У БАТЭ Алексей Бага переквалифицировался из ассистента в главного тренера.

В межсезонье у борисовской команды произошел заметный апгрейд. Пока конкуренты по чемпионату страны активно укрепляются новыми игроками, у БАТЭ покинувших клуб больше, чем пришедших.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Мы тоже работаем в этом направлении. Смотрим много ребят, смотрим много вариантов. Но еще раз хочу повторить: мы не хотим брать ради количества. Только ради того, чтобы вышла новость в утренних газетах, что мы кого-то подписали. Надо попасть и с игроком, и с человеком, чтобы он подходил нам по многим параметрам. Требования большие. Команда играет в плей-офф Лиги Европы. Мы не хотим брать просто для количества. Тем более, если мы говорим о легионерах, которые будут занимать эту нишу и потом в итоге не приносить пользу. Спокойная ситуация, рабочая. Мы работаем в своем направлении, кто-то – в своем. Все нормально.

Самая заметная потеря – Мирко Иванич. Уход серба наверняка не пройдет бесследно. Исполнителя такого уровня и класса на данный момент в клубе нет. К слову, Иванич стал восьмым игроком БАТЭ, сумма трансфера которого составила более миллиона евро.

Алексей Бага:

Уход Иванича муссировался давно, еще до Нового года. Я с ним имел несколько бесед, достаточно личных. Мы не могли пойти против его желания вернуться на родину, против его огромного желания переехать. Было много разговоров, много вариантов, как его оставить, но он мне буквально в последнем нашем разговоре признался, что его сердце и мысли уже не с нами. На родине. Мучать человека, чтобы он тратил время своей карьеры и не получал удовольствия от своей работы мы не имели права. Поэтому он уехал, и мы должны принять это как должное. «Арсенал» по ходу сезона укрепляется. Так, недавно «канониры» арендовали полузащитника Барселоны Дениса Суареса (не путать с Луисом Суаресом).

Если английский чемпионат в самом разгаре, то БАТЭ только вливается в игровой ритм. В минувший четверг Алексей Бага и команда вернулись из Турции. Там у клуба был двухнедельный предсезонный сбор, за время которого борисовчане в числе прочего провели три товарищеские встречи. Проиграли южнокорейскому «Сувону» 0:2 и «Вольфсбергеру» из Австрии 1:2, но выиграли у сербской «Войводины» 2:0.

В страну четырех морей летали и недавно подписанные игроки Боян Дубайич, Дмитрий Бессмертный, Неманья Милич.

Алексей Бага:

Готовятся все. Даже ребята, у которых были повреждения, готовы уже тренироваться. Сейчас мы неделю проведем в Минске, будем готовиться на родине. Не надо никому ничего объяснять, кто к нам едет, против кого мы играем, что надо делать. Материала по «Арсеналу» много. Игр они играют много. Их все знают. Это мировая команда, мировые игроки. Будем готовиться серьезно. Насколько я знаю, билетов уже много продано. Мы хотим побыстрее на «Борисов-Арену», в наш котел, чтобы почувствовать эту атмосферу.