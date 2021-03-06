Не хватило секунды. Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала на этапе КМ по биатлону

Новости Беларуси. Чуть более одной секунды. Именно такой временной интервал отделил Динару Алимбекову от пьедестала этапа Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

6 марта девушки соревновались в спринте. На огневых рубежах белоруска отработала чисто и показала вполне приличный ход ногами. Увы, но для того, чтобы быть с медалью, этого оказалось недостаточно. От бронзового призера итальянки Витоцци наша стреляющая лыжница отстала на секунду и одну десятую.