«Они с самого детства отдают всю жизнь хоккею». В Минске завершился финальный этап «Золотой шайбы»

6 марта команды, добравшиеся до финального этапа, на малой площадке «Чижовка-Арены» определяли лучшего. Так, в матче за 7-е место «Мираж» обыграл «Северных рысей» – 5:4. Пятыми стал «Шахтер», нанесший поражение «Атланту» – 3:2. Бронза уехала в Жлобин после того, как «Металлург» оказался сильнее «Принеманских ястребов» – 2:1.

Иван Ночевной, главный тренер команды «Торнадо»:

Мысленно готовились к овертайму. Станислав Жилянин (наш 86-й номер) – лучший бомбардир команды – взял лидерские качества на себя, протянул, продавил, забил нужный этот гол, третий, победный, решающий – золотой гол. А наша команда, я думаю, там не потерялись бы в первенстве РБ, потому что дети собраны довольно-таки сильные и не первый год занимаются, они с самого детства отдают всю жизнь хоккею.