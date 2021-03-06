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«Они с самого детства отдают всю жизнь хоккею». В Минске завершился финальный этап «Золотой шайбы»

06 марта 2021 18:27
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Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский этап соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной категории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Они с самого детства отдают всю жизнь хоккею». В Минске завершился финальный этап «Золотой шайбы»-1

6 марта команды, добравшиеся до финального этапа, на малой площадке «Чижовка-Арены» определяли лучшего. Так, в матче за 7-е место «Мираж» обыграл «Северных рысей» – 5:4. Пятыми стал «Шахтер», нанесший поражение «Атланту» – 3:2. Бронза уехала в Жлобин после того, как «Металлург» оказался сильнее «Принеманских ястребов» – 2:1.

«Они с самого детства отдают всю жизнь хоккею». В Минске завершился финальный этап «Золотой шайбы»-4

В финале же сошлись минские команды «Торнадо» и «Партизан». Матч получился упорным. Победную шайбу за 18 секунд до конца третьего периода забросил лучший бомбардир турнира Станислав Жилянин. Итоговый счет – 3:2. Победили ребята из «Торнадо».

«Они с самого детства отдают всю жизнь хоккею». В Минске завершился финальный этап «Золотой шайбы»-7

Иван Ночевной, главный тренер команды «Торнадо»:
Мысленно готовились к овертайму. Станислав Жилянин (наш 86-й номер) – лучший бомбардир команды – взял лидерские качества на себя, протянул, продавил, забил нужный этот гол, третий, победный, решающий – золотой гол. А наша команда, я думаю, там не потерялись бы в первенстве РБ, потому что дети собраны довольно-таки сильные и не первый год занимаются, они с самого детства отдают всю жизнь хоккею.

# Хоккей Беларуси # Сергей Концевой # Евгений Чаговец # Фотофакт

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