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ЧМ по биатлону среди юниоров в Австрии. Как выступили белорусы?

06 марта 2021 18:37
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Новости Беларуси. В Австрии продолжается чемпионат мира среди юношей и юниорок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧМ по биатлону среди юниоров в Австрии. Как выступили белорусы?-1

В расписании очередного соревновательного дня была эстафета. Наши девушки в итоговом протоколе расположились на шестой позиции. Место обидное. Особенно если учесть, что до последнего этапа мы лидировали.

ЧМ по биатлону среди юниоров в Австрии. Как выступили белорусы?-4

Однако у Ковалевской не задалась стрельба. На последней стойке она заработала сразу три штрафных круга. И как неутешительный итог – шестое место. Победу праздновали француженки.

# Биатлон # Юлия Ковалевская # Фотофакт

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