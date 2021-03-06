ЧМ по биатлону среди юниоров в Австрии. Как выступили белорусы?

Новости Беларуси. В Австрии продолжается чемпионат мира среди юношей и юниорок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В расписании очередного соревновательного дня была эстафета. Наши девушки в итоговом протоколе расположились на шестой позиции. Место обидное. Особенно если учесть, что до последнего этапа мы лидировали.