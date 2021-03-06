Четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу. «Минск» и «Ислочь» сыграли вничью

Новости Беларуси. Два первых четвертьфинальных матча были сыграны в Кубке Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыли соревновательный день клубы «Минск» и «Ислочь». Сильнейший в итоге выявлен не был – ничья 1:1. На 17-й минуте за хозяев отличился Концевой, а на 50-й Чаговец поразил собственные ворота. Примечательно также, что Концевой был удален на 87-й минуте, однако дивидендов приезжим футболистам извлечь не удалось.