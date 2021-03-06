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Четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу. «Минск» и «Ислочь» сыграли вничью

06 марта 2021 18:33
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Новости Беларуси. Два первых четвертьфинальных матча были сыграны в Кубке Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу. «Минск» и «Ислочь» сыграли вничью -1

Открыли соревновательный день клубы «Минск» и «Ислочь». Сильнейший в итоге выявлен не был – ничья 1:1. На 17-й минуте за хозяев отличился Концевой, а на 50-й Чаговец поразил собственные ворота. Примечательно также, что Концевой был удален на 87-й минуте, однако дивидендов приезжим футболистам извлечь не удалось.

Четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу. «Минск» и «Ислочь» сыграли вничью -4

Во втором матче 6 марта жодинское «Торпедо» победило «Арсенал» – 2:0. 7 марта силами померятся БАТЭ с «Витебском» и «Шахтер» с «Неманом». Ответные противостояния намечены на апрель.

# Футбол Беларуси # Сергей Концевой # Евгений Чаговец # Фотофакт

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