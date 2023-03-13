«Не хватило нам длинной лавки». ХК «Динамо-Шинник» подвёл итоги сезона

Новости Беларуси. Сезон получился, но слабые места есть. И над ними нужно работать. Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» официально подвел итоги соревновательного года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если вдруг кто-то пропустил: белорусы после перерыва выступали в Молодежной хоккейной лиге России, не раз обыгрывали более сильные коллективы и даже сумели выйти в плей-ин.

Руководство положительно оценило старания ребят. Практически со всеми задачами дружина справилась. Выступая во втором по силе «Серебряном» дивизионе, подопечные Андрея Михалева в том числе побеждали и представителей «Золотого» дивизиона. В общем, боролись белорусы не зря. За что и получили признание болельщиков. Клубный рекорд составил 3 614 человек на одном матче. Это, конечно, не рекорд лиги, но показатель, заслуживающий уважения.

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Для первого сезона мы неплохо выступили. Играли мы в «Серебряном» дивизионе. И когда мы встречались с «Золотым» дивизионом, я думаю, что мы неплохо цепляли эти команды, старались обыграть их. И у нас это получалось. Поэтому, конечно, концовка у нас не получилась. В том плане, что, наверное, не хватило нам длинной лавки.

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Динамо-Минск»:

Задача, в принципе, выполнена. Команда выступила успешно и показала, что может бороться наравне с любыми соперниками. Показали хороший, содержательный хоккей атакующий. И шесть игроков – это рекорд и лучший показатель лиги. Приняли участие в играх КХЛ. Это хороший показатель. И, безусловно, мы довольны результатом.