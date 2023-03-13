Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории 1 000 в американском Индиан-Уэллсе. Правда, сделала она это без борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории 1 000 в американском Индиан-Уэллсе. Правда, сделала она это без борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дело в том, что в третьем раунде вторая ракетка планеты должна была встретится с украинкой Лесей Цуренко, которая занимает 95-е место в мировом топе, но соперница снялась с турнира, чем гарантировала Соболенко стадию 1/8 финала. В поединке за выход в 1/4 финала белоруска будет соперничать с Барборой Крейчиковой из Чехии. В текущем сезоне именно Крейчикова нанесла единственное поражение нашей теннисистке, это случилось в четвертьфинале турнира в Дубае.
А вот Илья Ивашко выступление на турнире завершил. В 1/16 финала соперником белоруса стал россиянин Даниил Медведев, который занимает шестую строчку мирового рейтинга. Встреча продолжалась 1 час и 46 минут. Первый сет Ивашко уступил – 2:6, во втором уже сумел показать достойную борьбу и оставил партию за собой – 6:3, но третий сет и весь поединок все-таки выиграл Медведев – 1:6.
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