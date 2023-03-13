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Баскетболисты «Минска» прервали серию поражений в чемпионате Единой лиги ВТБ

13 марта 2023 14:01
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Баскетболисты «Минска» прервали затяжную серию поражений в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и оказались сильнее саратовского «Автодора», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» прервали серию поражений в чемпионате Единой лиги ВТБ-1

Подопечные Ростислава Вергуна были сильнее на протяжении трех отрезков встречи и лишь в четвертой четверти проиграли балл. Таким образом, победа со счетом 81:65. Заключительные матчи второго этапа минчане проведут на своей арене. 17 марта сыграют с клубом «Парма» из Перми, а 26 марта – с казахстанской «Астаной».

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# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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