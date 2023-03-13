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Определились полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу

13 марта 2023 14:00
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Состоялись ответные матчи Кубка Беларуси по футболу, по итогам которых определились полуфиналисты турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определились полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу-1

В ответном матче 1/4 финала «Неман» добился волевой виктории над «Витебском». Гости открыли счет в матче на 52-й минуте противостояния, однако гродненцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Как итог – 2:1 в пользу «Немана». Первая игра завершилась со счетом 0:0. В другом поединке «Слуцк» одолел «Славию» со счетом 1:0. Однако в первом матче сильнее были футболисты «Славии» – 0:2, что и позволило им выйти в полуфинал.

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# Футбол Беларуси # Фотофакт

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