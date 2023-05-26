«Не будет играть наш гимн – это абсурдно». Зачем МОК пытается устранить белорусских и российских спортсменов?

Белорусские гимнастки выиграли пять медалей на турнире в Санкт-Петербурге, ветераны спорта России и Беларуси встречаются на международной спартакиаде, в Минске открылись соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» – спортивные известия не прекращают пестрить заголовками в ленте новостей. И стар, и млад имеют возможность включиться в соревновательные баталии и продемонстрировать результат. Несмотря на то, что международная ситуация в профессиональном спорте остается сложной, а география выступлений белорусских и российских спортсменов в силу известных обстоятельств имеет туманные границы, наши спортсмены достойно проходят эту полосу препятствий. Как и прежде, в лучших традициях, готовятся к большим стартам, в том числе к летним Олимпийским играм в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Пока гонка не стартанула без нас, значит у нас есть все шансы быть в этой гонке. Когда она уже тронулась с места, мы в ней не участвуем. А так, до последней минуты, секунды у нас всегда есть шанс туда попасть. Мы обязаны просто готовиться к Олимпиаде 2024 года, потому что государство вложило колоссальные средства во всех спортсменов, тренеров уже на протяжении многих лет, ведь спорт – это не дело одного дня. Это не текст напечатать, не приказ сделать, это колоссальный труд, колоссальные вложения не одного десятка людей. Поэтому мы делаем свою работу, которая у нас намечена, а там жизнь рассудит, поставит все на свои места.

К главным летним стартам у каждой страны свои прицелы. Одни ориентируются на количество медалей, другие – скрупулезно изучают рейтинги федераций потенциальных соперников, наши же – в борьбе за результат и свою идентичность. Белорусское «я» в профессиональном спорте демонстрируется в том числе в цифровом эквиваленте. Ежегодно белорусские спортсмены на международных соревнованиях завоевывают свыше полутысячи медалей. Беларусь попадает в число 30 сильнейших спортивных держав. После официального признания Национального олимпийского комитета наши соотечественники выступили на 14 Олимпийских играх, завоевано 112 наград. Итоговый протокол игр в Пекине нашу страну разместил на 24-м месте в общекомандном зачете. Легкая атлетика, гребля, фристайл и биатлон – краткое перечисление видов спорта, в которых сильна наша страна. Мы всегда соревновались честно и прозрачно, поэтому правила игры, которые прописывают сегодня западные функционеры для белорусов, чужды и абсурдны.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

При общении с Всемирной легкоатлетической ассоциацией, европейской, они говорят о создании какой-то дорожной карты, которую мы должны будем выполнить, чтобы присутствовать на Олимпийских играх. Там говорится не только о нашей символике, атрибутике, но и о том, что если спортсмен поддерживает какие-то направления и так далее, то он не имеет. Сегодня это актуальный вопрос – украинский вопрос. Соответственно, во всем мире есть такая практика, что всех лидеров поддерживают силовые структуры и так далее. Та сторона прекрасно это понимает, и они говорят о том, что эти люди не имеют право. Соответственно, они первые разъединяют команду. Второе – они хотят сделать без роду и без племени, без принадлежности к той либо другой стороне. Третье – это выбивает самых лидеров. Выбив лидеров, поедет второй и третий состав, который продемонстрирует не самые высокие результаты. Тем самым они могут показать: смотрите, спорта там нет. Это не спортивный принцип, это не те принципы, которые были изначально созданы.

Андрей Барбашинский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:

Все санкции, которые ввели – для кого они? Они не приносят никому пользы, никакой выгоды от этого нет. Это какой-то абсурд. Спортсмены не могут показывать свои результаты. Исходя из того, что в Европе немножко по-другому все выстроено, чем у нас. У нас соревнуются спортсмены и попадают на Олимпийские игры, если они отобрались, выступают. После этого есть определенные шаги, если ты завоевал, есть премиальные, есть то и другое. У них, наверное, по-другому. Они дерутся за средства и этим убирают конкурентов.

Для спортсменов из Беларуси и Российской Федерации закрыли путь на международные старты в марте 2022 года. Главной причиной назвали ситуацию в Украине. Белорусы и россияне не были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, а также ряду чемпионатов мира и Европы. Через год новый указ – МОК дал рекомендацию международным федерациям допускать к состязаниям российских и белорусских атлетов, но в нейтральном статусе. При этом в качестве мировых и европейских стартов наши команды по игровым видам спорта пока не рассматриваются, но мяч все равно в игре.

Андрей Барбашинский:

Сегодня многие с нами хотят играть, да практически все. Вопрос заключается в том, что все боятся. Решение лежит на федерациях тех или других стран, но почему-то они эти решения не принимают во благо спорта. Белорусы могут соревноваться с россиянами, Китаем, Египтом. С этими странами – там, поверьте, тоже достаточно хорошие команды, мы просто их не видим. Глава Международной федерации гандбола, допустим, господин Мустафа развивает, запускает на чемпионат мира большее количество участников, чтобы мы могли познакомиться и увидеть. Понимаете, когда играют те или другие команды – условно, Кувейт, Саудовская Аравия, Египет, американцы, то есть это нетрадиционные страны для гандбола. Но они сегодня есть, появляются. Соответственно, чем больше будет география, тем больше будет интереса проявляться к этому виду спорта.

К важным стартам любой спортсмен готовится не один год. Сборы, тренировки, контроль веса – только малая часть труда. Соревнования и пьедестал – их мечта, их мотивация, их жизнь. Для достижения цели вкладываются огромные ресурсы, в большей степени государства. Поэтому подножка, которую поставил белорусским спортсменам МОК – выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, разбивает колени в кровь. Но каждый знает: даже если нашим атлетам не разрешат выступать под национальной символикой, надпись на сердце, где вытатуировано «белорус», никуда не денется, а станет еще ярче. А колени – колени заживут. Андрей Барбашинский:

Не будет играть наш гимн – это абсурдно. Но мы суверенная страна, живем у себя. Мы же не приходим с теми или другими правилами к ним домой? Нет, не приходим. Но мы уважаем выбор нашего народа. Чего еще нужно этим европейским чиновникам? Они собрались там, сидят, гогочут, не понимают, что это такое. К развитию спорта или вообще спорту это никакого отношения не имеет. К сожалению, но это факт, что сегодня политика дерется или пытается через спорт кому-то что-то ограничить.