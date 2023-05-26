«Чем больше давление, тем больше противодействие». Как белорусские спортсмены противостоят санкциям?

Евгений Королек, двукратный чемпион мира по велоспорту на треке:

Я думаю, что иностранцы все, которые со мной гоняются, знают, из какой я страны и что представляю. Представляет Евгений Королек на соревнованиях не только белорусскую школу велосипедного спорта. Чемпион мира 2018-го в скретче, победитель этапов Кубка мира 2017-го и 2018 годов, чемпион Европы среди молодежи, победитель этапа Кубка наций 2021-го. Он всегда с гордостью представлял нашу страну. Обогнать или даже просто догнать белорусского гонщика – задача для соперников не из легких. А трудности, которые сегодня подбрасывают обстоятельства, заставляют крутить педали еще с большей скоростью. Как отмечает Евгений: наши спортсмены не стали слабее, а наоборот, мы только добавляем, гоняемся и не сбавляем обороты. А старты – серьезные старты всегда впереди.

Евгений Королек:

Я, честно сказать, держу себя постоянно в тонусе. В любой момент готов буду выступать на международных гонках. Если оценивать 2022 год, он прошел у меня планомерно. Наверное, на пик формы я в том году так и не вышел. Опять же, за счет того, что не было международных гонок, шагнуть туда, дальше в своей форме. Тем не менее я остался доволен сезоном, показывал хорошие секунды, хорошую скорость и не стоял на месте. Что касается в целом велоспорта шоссейного и трекового, у нас был в том году и в этом очень насыщенный календарь гонок. Вместе с русскими мы не стояли на месте, гонялись. Были многодневные гонки – «Тур Кавказа» и «Тур Сочи». У нас был чемпионат Беларуси в многодневной гонке. То есть на треке множество было гонок как в России, так и в Беларуси. То есть мы не стоим на месте, гоняемся, продолжаем, не сбавляя обороты.

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Жизнь – это сложная штука, понимаете? В ней далеко не все идет по плану. Но мы должны как-то рассудительно к этому всему подходить, делать выводы и идти вперед.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Есть законы физики: чем больше давление, тем больше противодействие. Все спортсмены, которые выступали уже на мировой арене, почувствовали вкус побед. Они понимают с чем, с какой борьбой сталкиваются. С борьбой не только в секторе на дорожках, но и за пределами его. Поэтому та ситуация – они уже не маленькие дети, прекрасно понимают, видят. Те результаты, которые они демонстрировали в прошлом сезоне и в этом зимнем сезоне, говорят о том, что они не сдались.

В любом случае подготовка к Олимпиаде ведется. Сегодня олимпийские нормативы в белоруской легкой атлетике выполняются. Этот процесс начался недавно и закончится аккурат за месяц до начала Олимпиады в Париже. Напомним, в 2024 году наши атлеты имеют права выступать, демонстрировать высокие результаты и подтверждать свой высокий спортивный уровень – национальная команда аттестацию прошла. Конечно, существует много нерешенных вопросов, ответы даст время. Пока же наши выходят на пик формы. Иван Тихон:

Теоретически мы туда поедем. С практической стороны сегодня мы ведем переговоры о том, в каком статусе, как мы поедем и так далее. Для нас не выставлено никаких требований пока еще, хотя они говорят, что, да, мы предоставим дорожную карту. Нам со стороны спортсменов и со стороны тренерского состава – мы рассматривали разные варианты. Да, без нейтрального статуса, возможно. Но все равно мы хотим ехать со своим флагом, гербом, именем. То есть мы не хотим быть без роду, без племени. Мы хотим представлять так, как мы действительно представляем. Тем более мы прекрасно понимаем, что спортивная арена – арена для созидания. Для созидания, побед и возвеличивания страны – к этому, безусловно, нужно стремиться. Но сильной и красивой нацию делает, прежде всего, здоровый образ жизни. Именно физкультурное движение – основание пирамиды под названием спорт высших достижений. Развитие физической культуры и спорта – один из приоритетов социальной политики Беларуси. Эта работа находится под пристальным вниманием Президента. К слову, почти треть населения нашей страны занимается физкультурой и спортом. При этом самая активная в стране – молодежь. Половина жителей в возрасте от 16 до 29 лет находят время на физические нагрузки.

Сейчас в Беларуси реализуется государственная программа «Физическая культура и спорт». Ее главная цель – это успешное выступление белорусских спортсменов на Олимпийских играх и других крупнейших соревнованиях, приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для развития детско-юношеского спорта. Забеги, секции, велопробеги – предложений достаточно. Главное – сделать правильный выбор. Наталья Цилинская:

Сегодня вы же наверняка слышали о нашем проекте, о «Першым ровары», который вот уже второй сезон стартанул. Этот проект как раз таки нацелен на популяризацию и пропаганду велоспорта. То есть это соревнования для деток, которые не занимаются еще в секциях велоспорта. Мы им хотим показать этот велосипедный, именно спортивный дух, чтобы они в него окунулись, заразились, влюбились и пришли уже к нам в велоспорт. Поэтому, я думаю, что мы делаем хорошую работу для того, чтобы повысить интерес и увеличить количество деток, которые приходят заниматься, и, соответственно, чемпионов.

Андрей Барбашинский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:

Гандбол в Беларуси популярен. Команда «СКА-Минск», где я вырос, сегодня с «Магдебургом» держит третье место среди европейских клубов по завоеванию титулов Лиги чемпионов, Кубка городов, еврокубков. Соответственно, популяризация развивается. Много детишек, которые хотят заниматься гандболом. Всех же не обустроишь. Чтобы все, кто пошел или хочет заниматься – по крайней мере, будут здоровыми. Им это интересно. Мы это видим, потому что залы полные, школы разрастаются. Соответственно, родители приводят своих детей. Спасибо им за это, что они приводят своих детишек к нам в секцию гандбола. Из них вырастают хорошие ребята.