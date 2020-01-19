Наталья Трофимова: это явление называется женским баскетболом

Новости Беларуси. Финал акции «Ее мир – ее правила» прошел на этой неделе в Минске, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Этот баскетбольный проект проводится впервые и призван в первую очередь создать надежный резерв для национальной женской сборной. Группа экспертов колесила по стране, отбирая особо талантливых девушек по антропометрическим данным и техническим навыкам. Говоря простым языком – искали лучших из лучших и брали их на карандаш, чтобы в будущем они не расстались с баскетболом, а влились в главную дружину страны. Нашли ли достойных кандидатов – спросим у главного тренера женской сборной по баскетболу Натальи Трофимовой.

«Главное, что мы увидели – что у нас есть перспектива» Виталий Гурков, СТВ:

Лично вы остались довольны результатами просмотра? Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Я бы не назвала это просмотром. Для меня это было знакомство с нашими молодыми игроками, которых очень много на самом деле. Эти девочки приехали к нам из различных регионов, не только из больших городов. Присутствовали 27 игроков. Увидев их желание, старание, отдачу на тренировке, я довольна.

Кристина Момот, СТВ:

А какие главные выводы по итогам этой акции? Где эта талантливая молодежь? Наталья Трофимова:

Где она прячется? Конкретных мест я, естественно, называть не буду. Главное, что мы увидели – что у нас есть перспектива. Не буду говорить сейчас, что это уже 100 % кандидаты в национальную сборную. Я скажу, что у нас действительно достаточно много перспективных молодых девочек. И наша задача была вовлечь их еще больше в баскетбол, отвлечь от этих всевозможных гаджетов и показать, что спорт – это здорово. В частности, баскетбол. У меня до сих пор нет простого ответа на вопрос: «Что не получилось на ЧЕ и почему?» Виталий Гурков:

Давайте к нынешнему положению дел в национальной сборной. Откровенно говоря, год у ваших подопечных выдался не очень. На Европе мы не смогли выйти из группы. Хотя она и была очень сильной, но в решающем матче вполне возможно было обыграть россиянок. Сейчас уже есть ответ на вопрос: «Что не получилось и почему?»

Наталья Трофимова:

У меня до сих пор нет простого ответа на этот, казалось бы, простой вопрос. Возвращаюсь мыслями к этой игре и до сих пор не могу найти ответа. Я не смогла, наверное, донести до команды то, что нам надо сделать, то, что нам надо было сыграть. Итог для нас совсем печальный получился. Буквально сразу после последнего свистка судьи было желание написать заявление об уходе Кристина Момот:

Скажите честно, а не было желания после этой Европы просто взять и уйти, написать заявление об уходе? Наталья Трофимова:

Буквально сразу после последнего свистка судьи и было такое желание. У меня были разговоры с людьми, которые принимают эти решения. Но, скажем так, уговорили, объяснили. Да и в конце концов я тоже сама пришла к выводу, что все-таки сдаваться рано и надо просто пережить это, осмыслить и работать дальше.

Это мое личное поражение. Не хочу обвинять никого, особенно из девочек Виталий Гурков:

А как вы воспринимаете это поражение? Это поражение команды или ваше личное поражение? Наталья Трофимова:

Конечно же, это мое личное поражение. Не хочу обвинять никого, особенно из девочек. Они приехали после тяжелых сезонов в клубе, провели достаточно тяжелый сбор при подготовке к этой Европе. Я уверена, что все выкладывались на максимум и все хотели именно положительного результата. Поэтому, естественно, я с уверенностью говорю, что это мое поражение. Скорее всего, еще сыграли вот эти наши амбиции Виталий Гурков:

В новой квалификации к чемпионату Европы-2021 наши спортсменки на выезде разобрались с британками. Причем с таким счетом разгромным – 90 на 59 – в нашу пользу. При этом на минувшем первенстве континента они заняли четвертое место. Объясните вот это явление?

Наталья Трофимова:

Это явление называется женским баскетболом. Скорее всего, еще сыграли вот эти наши амбиции, которые мы не смогли реализовать на чемпионате Европы в Сербии. Вот эта, может быть, какая-то обида. Плюс очень хорошая подготовка. Мы сумели за неделю практически подготовиться. Полностью разобрать сборную Великобритании. Мы были полностью к ним готовы и использовали все наши моменты, которые предоставились в игре. «Воодушевляет, дает энергию работать». Наталья Трофимова рассказала о сыне На данный момент очень тяжело заменить всех этих игроков, которые гремели раньше в мире баскетбола Кристина Момот:

Наталья, вы были игроком команды. Команды очень сильной, с которой считались в мире баскетбола, которая брала медали на Европе, выступала на Олимпиаде. В ближайшем будущем вы видите аналог такой же команды?

Наталья Трофимова:

Мне, конечно же, хотелось бы сказать «да». Но на данный момент очень тяжело заменить всех этих игроков, которые, как вы говорите, гремели раньше в мире баскетбола. Но мы стараемся работать. Стараемся подобрать игроков, стараемся вырастить игроков. Конечно же, это работа не одного дня и даже не одного года. 3х3 все-таки тоже баскетбол, хотя и немножко модифицированный Виталий Гурков:

В последнее время в белорусском баскетболе акцент сместился с классического на 3х3. Не обидно, что теперь младший брат стал полноценным видом спорта? Наталья Трофимова:

Нет абсолютно. Это все-таки тоже баскетбол, хотя и немножко модифицированный, скажем так. Сейчас 3х3 полноправный член олимпийской семьи. На Олимпиаде в Токио будет в первый раз. Подписан контракт на две Олимпиады. Это тоже разновидность баскетбола, и я только «за» такую популяризацию спорта и, в частности, баскетбола.

Конечно, могу повозмущаться переходу игроков в 3х3. Но препятствовать – ни в коем случае Виталий Гурков:

Вы не будете препятствовать уходу либо переходу игроков? Наталья Трофимова:

Конечно, я могу повозмущаться, естественно. Но препятствовать – ни в коем случае. Виталий Гурков:

Вернемся к квалификации к новой Европе. Следующий матч мы проведем почти через год после первого. Разве это нормально? Наталья Трофимова:

Здесь мы можем только рассуждать что плохо, а что хорошо. Есть правила. ФИБА проводит вот так. Мы только можем подчиняться. Мы не можем изменить правила.

Кристина Момот:

У нас в соперницах польки будут. Что о них известно? Знакомы ли они нам и чего от них ждать? Наталья Трофимова:

Конечно, команду Польши я уже даже не… Мне кажется, что это третья квалификация, когда мы играем с ними в одной группе. Естественно, всех игроков мы уже знаем абсолютно досконально. Есть пару человек, которые играли и играют в чемпионатах Польши, поэтому я не думаю, что они будут представляться для нас каким-то неизвестным соперником. Но это абсолютно не исключает того, что мы будем подходить к нему точно также, как к команде Великобритании. Это будет разбираться, это будет анализироваться. Опять же, все показываться. Мы будем готовиться абсолютно точно так же. Не думаю, что стоит сопоставлять вылет команд U-16 и U-20 из дивизиона «А» с приходом игроков в национальную команду Виталий Гурков:

Только команда U-19 смогла сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Европы. Сборные U-20 и U-16 выступили гораздо хуже. Есть ли у нас резерв для националки?