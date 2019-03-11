«Воодушевляет, дает энергию работать». Наталья Трофимова рассказала о сыне

Многие ухитряются совмещать ответственную миссию быть мамой с большой спортивной карьерой. Этими уникальными женщинами остается только восхищаться. Как сообщили в программе «Неделя спорта», кто знает, может через какое-то время баскетбольный клуб «Горизонт» начнет работу в новом формате – микст. Уже есть пять кандидатов, в их числе Федор Борисович. Он стал первым, кто тестирует тренировки будущего. Дядя Федор, по материнской линии Трофимов, пока делает первые «ползки в баскетболе». И в этом ему помогают известные люди.

Мальчик на генном уровне получил в подарок «спортивный стержень»: его мама – главный тренер женской национальной команды по баскетболу Наталья Трофимова. Уже через неделю после рождения сына была на тренерском мостике.

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Тяжело. Больше всего беспокоят мои бессонные ночи, постоянные просыпания: еда, питье, смена памперсов… И особенно происходит у нас это ночью. Когда я прихожу домой с работы, эта улыбка и эти первые шаги, когда он ползет, даже руки не успевает переставлять, несется к тебе, чтобы обняться... Да, это, несомненно, воодушевляет, дает энергию работать дальше.