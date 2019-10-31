Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»

О популярности этого вида спорта среди белорусов рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Крутить педали сегодня модно, удобно и полезно. Количество любителей прокатиться с ветерком растет из года в год. Лидирует столица: велосипедом здесь пользуется каждый пятый минчанин.

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2004: Я смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься. Какая статистика еще нужна?

Наталья Цилинская – легенда белорусского велоспорта. Восьмикратная чемпионка мира она еще и четырехкратная мама. Говорит, когда начинала карьеру, на такой велобум не было и намека. Сегодня Минск все больше стремится к статусу европейской велостолицы.

Наталья Цилинская:

Говорят, что немцы с этим жили гораздо раньше нас, раньше к этому пришли. Но мы их догоним и перегоним.