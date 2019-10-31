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Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»

31 октября 2019 08:08
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Крутить педали сегодня модно, удобно и полезно. Количество любителей прокатиться с ветерком растет из года в год. Лидирует столица: велосипедом здесь пользуется каждый пятый минчанин.

О популярности этого вида спорта среди белорусов рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»-1

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2004:
Я смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься. Какая статистика еще нужна?

Семейные вылазки на велосипедах, мечты и спортивное будущее детей. Интервью Натальи Цилинской

Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»-4

Наталья Цилинская – легенда белорусского велоспорта. Восьмикратная чемпионка мира она еще и четырехкратная мама. Говорит, когда начинала карьеру, на такой велобум не было и намека. Сегодня Минск все больше стремится к статусу европейской велостолицы.

Наталья Цилинская:
Говорят, что немцы с этим жили гораздо раньше нас, раньше к этому пришли. Но мы их догоним и перегоним.

Наталья Цилинская: «Смотрю на свою старшую дочь: они собираются с друзьями большой компанией и едут кататься»-7

Подробности – в видеоматериале.

# Белорусские спортсмены # Наталья Цилинская # Фотофакт

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