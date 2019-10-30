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«Стараюсь тактически обыграть соперников». Евгений Королёк накануне этапа Кубка мира по велотреку в Минске

30 октября 2019 07:04
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Новости Беларуси. В белорусской столице время большого велоспорта на треке. Старт новому олимпийскому сезону будет дан на «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Стараюсь тактически обыграть соперников». Евгений Королёк накануне этапа Кубка мира по велотреку в Минске-1

«Стараюсь тактически обыграть соперников». Евгений Королёк накануне этапа Кубка мира по велотреку в Минске-3

В этом виде спорта наступает решающий момент в борьбе за лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Впереди 6 этапов Кубка мира, на которых будет идти борьба за рейтинговые очки. Они в свою очередь позволят завоевать право выступить в Японии.

Минск выбран местом проведения первого этапа неслучайно. У нас достаточный опыт, чтобы принять всех звезд мировой величины.

«Стараюсь тактически обыграть соперников». Евгений Королёк накануне этапа Кубка мира по велотреку в Минске-6

Алексей Иванов, директор этапа Кубка мира в Минске:
Состав команд, которые сюда приехали, настолько звездный, настолько интересный, поэтому для зрителя это будет очень интересная, бескомпромиссная борьба. Сейчас ожидаем старта соревнований.

Я считаю, что команда понимает задачу не только достойно выступить перед нашими болельщиками, но и задачу завоевать эти столь нужные рейтинговые очки для попадания в Токио.

«На 99 % готовы». Минск примет этап Кубка мира по велотреку

В стартовых протоколах значатся гонщики 57 команд из 44 стран мира. За 4 соревновательных дня они разыграют 17 комплектов наград, как в олимпийских, так и в неолимпийских видах.

«Стараюсь тактически обыграть соперников». Евгений Королёк накануне этапа Кубка мира по велотреку в Минске-9

Евгений Королёк, участник соревнований:
Гонки на треке мне в общем все нравятся. Конечно, ближе для меня гонка скрэтч, потому что постоянно ее езжу, очень хорошо ее чувствую. Стараюсь тактически обыграть соперников.

«Стараюсь тактически обыграть соперников». Евгений Королёк накануне этапа Кубка мира по велотреку в Минске-12

# Чемпионат мира по велоспорту на треке # Алексей Иванов # Евгений Королек # Фотофакт

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