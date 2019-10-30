«Стараюсь тактически обыграть соперников». Евгений Королёк накануне этапа Кубка мира по велотреку в Минске

Новости Беларуси. В белорусской столице время большого велоспорта на треке. Старт новому олимпийскому сезону будет дан на «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом виде спорта наступает решающий момент в борьбе за лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Впереди 6 этапов Кубка мира, на которых будет идти борьба за рейтинговые очки. Они в свою очередь позволят завоевать право выступить в Японии. Минск выбран местом проведения первого этапа неслучайно. У нас достаточный опыт, чтобы принять всех звезд мировой величины.

Алексей Иванов, директор этапа Кубка мира в Минске:

Состав команд, которые сюда приехали, настолько звездный, настолько интересный, поэтому для зрителя это будет очень интересная, бескомпромиссная борьба. Сейчас ожидаем старта соревнований. Я считаю, что команда понимает задачу не только достойно выступить перед нашими болельщиками, но и задачу завоевать эти столь нужные рейтинговые очки для попадания в Токио. «На 99 % готовы». Минск примет этап Кубка мира по велотреку В стартовых протоколах значатся гонщики 57 команд из 44 стран мира. За 4 соревновательных дня они разыграют 17 комплектов наград, как в олимпийских, так и в неолимпийских видах.