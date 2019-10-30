Ольга Власова: на чемпионате мира будут выступать Рябцев с Гончаровым

Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по прыжкам на батуте, который принимают «Стайки», спортсмены определяли сильнейших в синхронных прыжках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В стартовый день чемпионата Беларуси по прыжкам на батуте, который принимают «Стайки», спортсмены определяли сильнейших в синхронных прыжках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это неолимпийский вид программы. Первое место у мужчин заняли Олег Рябцев и Иван Литвинович, который заменил в этой дисциплине чемпиона Рио Владислава Гончарова. Вторая позиция у Никиты Хомченко и Данилы Волынцова. Замкнули тройку лучших Даниил Шенко и Станислав Яскевич.
Отметим, что вторая и третья пара отправится в начале декабря на первенство мира в Токио. Взрослые же разыграют медали чемпионата мира с 28 ноября по 2 декабря.
Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
У одной пары, допустим, Станкевич – Буйлов, не получилось выполнить произвольные упражнения. Опять же, буду понимать, над чем работать. А пара, которая «заняла золото», скажем так, не будет участвовать в чемпионате мира. Будут выступать Рябцев с Гончаровым.
Поэтому пока Владик восстанавливается, его перегружать не вижу смысла. Он выступает у нас только в индивидуальных прыжках, поэтому синхрон прыгала вот эта пара. Как бы для Беларуси. Есть чемпионат Беларуси, очки идут общекомандные, командные.
Среди женщин лучшими стали Екатерина Ершова и Полина Шедько.
31 октября спортсмены разыграют медали в индивидуальных видах программы.