Наталья Цилинская: «Скучно без гонок. Гонки – это адреналин, драйв, эмоции»

Новости Беларуси. На территории индустриального парка «Великий камень» стартовал чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе. 6 июля спортсмены оспаривали чемпионские титулы в индивидуальных гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

У нас очень талантливые спортсмены, очень хорошая подрастающая молодежь, очень классные детки. Мы сейчас должны бросить все усилия, ресурсы, чтобы укрепить платформу детско-юношеского спорта. Сейчас нам надо поработать над ошибками, у нас есть больше времени что-то исправить, где-то добавить, что-то усилить. Единственное – скучно без гонок. Гонки – это адреналин, драйв, эмоции. Мы сейчас с нашими коллегами объединились, у нас хороший календарь во всех видах велосипедных программ.