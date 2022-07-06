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Наталья Цилинская: «Скучно без гонок. Гонки – это адреналин, драйв, эмоции»

06 июля 2022 19:45
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Новости Беларуси. На территории индустриального парка «Великий камень» стартовал чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе. 6 июля спортсмены оспаривали чемпионские титулы в индивидуальных гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Цилинская: «Скучно без гонок. Гонки – это адреналин, драйв, эмоции»-1

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
У нас очень талантливые спортсмены, очень хорошая подрастающая молодежь, очень классные детки. Мы сейчас должны бросить все усилия, ресурсы, чтобы укрепить платформу детско-юношеского спорта. Сейчас нам надо поработать над ошибками, у нас есть больше времени что-то исправить, где-то добавить, что-то усилить. Единственное – скучно без гонок. Гонки – это адреналин, драйв, эмоции. Мы сейчас с нашими коллегами объединились, у нас хороший календарь во всех видах велосипедных программ.

«Очень нравится организация соревнований». Стартовал открытый чемпионат Беларуси по велогонкам на шоссе. Подробнее здесь.

# Велоспорт # Наталья Цилинская # Фотофакт

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