Теннис. Юлия Готовко не смогла выйти во второй круг турнира в Германии

Юлия Готовко не смогла пробиться во второй круг турнира категории 100 в немецком Ферсмольде, сообщили в программе СТВ-Спорт». В стартовом матче белорусская теннисистка соперничала с Екатериной Горгодзе из Грузии.
Юлия Готовко не смогла пробиться во второй круг турнира категории 100 в немецком Ферсмольде, сообщили в программе СТВ-Спорт». В стартовом матче белорусская теннисистка соперничала с Екатериной Горгодзе из Грузии.
Практически 100 позиций разделяли соперниц в рейтинге. Разница в классе отразилась на итоговом результате. Юлия Готовко потерпела поражение со счетом 6:7, 3:6.