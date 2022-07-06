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Теннис. Юлия Готовко не смогла выйти во второй круг турнира в Германии

06 июля 2022 19:41
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Юлия Готовко не смогла пробиться во второй круг турнира категории 100 в немецком Ферсмольде, сообщили в программе СТВ-Спорт». В стартовом матче белорусская теннисистка соперничала с Екатериной Горгодзе из Грузии.

Теннис. Юлия Готовко не смогла выйти во второй круг турнира в Германии-1

Практически 100 позиций разделяли соперниц в рейтинге. Разница в классе отразилась на итоговом результате. Юлия Готовко потерпела поражение со счетом 6:7, 3:6.

# Теннис # Юлия Готовко # Екатерина Горгодзе # Фотофакт

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