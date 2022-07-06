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«Очень нравится организация соревнований». Стартовал открытый чемпионат Беларуси по велогонкам на шоссе

06 июля 2022 19:52
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Новости Беларуси. На территории индустриального парка «Великий камень» стартовал чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе. 6 июля спортсмены оспаривали чемпионские титулы в индивидуальных гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Очень нравится организация соревнований». Стартовал открытый чемпионат Беларуси по велогонкам на шоссе-1

В 2022 году серьезную конкуренцию нашим велогонщиком составляют коллеги из России. Отметим, среди них есть призеры всероссийских и международных стартов. В рамках турнира разыгрываются медали в трех возрастных категориях: юниоры, молодежь до 23-х лет и взрослые.

«Очень нравится организация соревнований». Стартовал открытый чемпионат Беларуси по велогонкам на шоссе-4

Юрий Гурьянов, старший тренер женской сборной России по велоспорту:
Я очень доволен, что мы получили такую возможность. Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить за приглашение российской команды. Состав довольно представительный. В России только что закончился чемпионат в олимпийских видах программы. Призеры этого чемпионата приехали сюда. Мне очень нравится организация соревнований. Интересная трасса индивидуальной гонки, много поворотов. Как говорится, не соскучишься с такой трассой. Надо быть и скоростным, и техничным.

Соревновательную программу открыла молодежь. Было разыграно несколько комплектов медалей в индивидуальных гонках. Среди юниорок не знала равных Полина Конрад. В турнире юниоров победил Кирилл Гуцко. У андеров лучшими стали Алина Абраменко и Марк Гринкевич. В индивидуальной гонке на 25 километров у мужчин сильнее оказался Евгений Королек, у женщин – Анна Терех.

# Велоспорт # Юрий Гурьянов # Полина Конрад # Кирилл Гуцко # Алина Абраменко # Марк Гринкевич # Евгений Королек # Анна Терех # Фотофакт

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