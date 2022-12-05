Сборная Беларуси по муай-тай выиграла 16 медалей на Кубке Содружества

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по муай-тай выиграла 16 медалей на турнире Кубок Содружества, который завершился в Нижнем Новгороде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни и девушки в очередной раз доказали, что являются одними из сильнейших файтеров на планете. Лучшими в своих весовых категориях стали Тимофей Шуляк и Елизавета Сидорова.