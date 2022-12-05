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Сборная Беларуси по муай-тай выиграла 16 медалей на Кубке Содружества

05 декабря 2022 13:38
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по муай-тай выиграла 16 медалей на турнире Кубок Содружества, который завершился в Нижнем Новгороде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по муай-тай выиграла 16 медалей на Кубке Содружества-1

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# Тайский бокс # Тимофей Шуляк # Елизавета Сидорова # Фотофакт

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