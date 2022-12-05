Долгие тренировки и радость за победу. Как проходили соревнования по карате в БГУ?

Говорят, чтобы познать искусство карате, нужно поехать на его родину – в Японию. Но в современных реалиях это необязательно. Например, на базе Белорусского государственного университета прошли соревнования по таким единоборствам. Бои были не менее завораживающими, чем в фильмах.

ВУЗ даёт возможность проявить себя не только в научной деятельности, но и в спортивной. Воплотили идею в явь старший преподаватель кафедры ФВиС Екатерина Лысенко и спортивный клуб университета, которые и стали организаторами данного мероприятия. Так, 117 студентов встретились 29 октября. Ребята из 15 факультетов сражались за победу.

Екатерина Лысенко, старший преподаватель кафедры ФВиС, официальный представитель Всемирной федерации Сито-рю карате:

Важно отметить, ни один ВУЗ в стране не может похвастаться тем, что проводит спартакиаду среди студентов, тем более такую массовую. Ни в одном университете, наверное, нет такого количества студентов. Нет таких соревнований по карате и такого большого количества участников. В этом наша уникальность. Несмотря на то, что карате во многих высших учебных заведениях есть, но, наверное, такой массовостью обладаем только мы. Также стоит отметить и нашу способность организовать соревнования на таком высоком уровне. Это все при поддержке заведующей нашей кафедры, спортивного клуба, слаженной работы нашего коллектива.

За честность в полученных медалях можно быть спокойным. На состязаниях присутствовали только аттестованные судьи. Одна из них – выпускница экономического факультета БГУ, которая сейчас является мастером спорта международного класса.

Женская команда факультета журналистики в 2022 году тоже показала достойные результаты и получила заслуженное серебро.