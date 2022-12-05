Долгие тренировки и радость за победу. Как проходили соревнования по карате в БГУ?
Говорят, чтобы познать искусство карате, нужно поехать на его родину – в Японию. Но в современных реалиях это необязательно. Например, на базе Белорусского государственного университета прошли соревнования по таким единоборствам. Бои были не менее завораживающими, чем в фильмах.
Фото: pinterest.com/loreniium
ВУЗ даёт возможность проявить себя не только в научной деятельности, но и в спортивной. Воплотили идею в явь старший преподаватель кафедры ФВиС Екатерина Лысенко и спортивный клуб университета, которые и стали организаторами данного мероприятия. Так, 117 студентов встретились 29 октября. Ребята из 15 факультетов сражались за победу.
Екатерина Лысенко, старший преподаватель кафедры ФВиС, официальный представитель Всемирной федерации Сито-рю карате:
Важно отметить, ни один ВУЗ в стране не может похвастаться тем, что проводит спартакиаду среди студентов, тем более такую массовую. Ни в одном университете, наверное, нет такого количества студентов. Нет таких соревнований по карате и такого большого количества участников. В этом наша уникальность. Несмотря на то, что карате во многих высших учебных заведениях есть, но, наверное, такой массовостью обладаем только мы. Также стоит отметить и нашу способность организовать соревнования на таком высоком уровне. Это все при поддержке заведующей нашей кафедры, спортивного клуба, слаженной работы нашего коллектива.
За честность в полученных медалях можно быть спокойным. На состязаниях присутствовали только аттестованные судьи. Одна из них – выпускница экономического факультета БГУ, которая сейчас является мастером спорта международного класса.
Женская команда факультета журналистики в 2022 году тоже показала достойные результаты и получила заслуженное серебро.
Мария Дашкевич, участница соревнований (факультет журналистики БГУ):
Я начала заниматься карате, когда поступила в университет. До этого у меня не было никакой подготовки в этом спорте. Но всегда у меня была активная жизнь. До этого были долгие года плавания, танцев и тенниса. Благодаря своей физической подготовке мне не так было сложно влиться в карате, но тем не менее такое занятие требует большого упорства, постоянной работы над собой и понимания культуры, где возник этот спорт. Важно знать термины, хотя бы минимально сам японский язык, потому что так раскрывается суть всех названий элементов, каких-то традиций. И это очень важно.
Вся команда девушек долго и упорно тренировалась. Важно было подстроить расписание спортивных занятий под каждую участницу, ведь здесь нужна синхронность и чёткость отработанных манёвров. Мария отмечает, что соревнования были тяжёлыми, но она рада, что команда всё-таки смогла стать одной из лучших.
Поэтому пользуйтесь любой предоставленной возможностью показать себя. Ведь те эмоции, которые вы получите во время подготовки и на самих состязаниях, навсегда останутся в вашей памяти.
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