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Белоруска Ирина Шиманович значительно продвинулась в обновлённом теннисном рейтинге

05 декабря 2022 13:37
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Ирина Шиманович значительно продвинулась в обновленном теннисном рейтинге. Она завоевала самый крупный для Беларуси титул в 2022 году, победив на состязаниях в Рио-де-Жанейро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Ирина Шиманович значительно продвинулась в обновлённом теннисном рейтинге-1

Этот успех позволил нашей спортсменке подняться почти на 50 позиций и обосноваться на 245-й строке. Отныне Шиманович – четвертая ракетка страны. В первую тридцатку мира входят Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович.

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# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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