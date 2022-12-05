Белоруска Ирина Шиманович значительно продвинулась в обновлённом теннисном рейтинге

Ирина Шиманович значительно продвинулась в обновленном теннисном рейтинге. Она завоевала самый крупный для Беларуси титул в 2022 году, победив на состязаниях в Рио-де-Жанейро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот успех позволил нашей спортсменке подняться почти на 50 позиций и обосноваться на 245-й строке. Отныне Шиманович – четвертая ракетка страны. В первую тридцатку мира входят Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович.