«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок

Новости Беларуси. Во второй день юниорского международного турнира «Кубок Дружбы», который в эти дни проходит в белорусской столице, наши пятиборцы завоевали четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В категории до 17 лет золото на счету Александры Ляшенко и Миры Бурой, которым не было равных в эстафетной гонке. Также в копилке белорусов два серебра. В юниорской эстафете до 19 лет второе место заняли Марина Гнечик и Стефания Кисленкова. В миксте в возрастной категории до 17 лет наши Елизавета Лавринович и Никита Лысенко также стали серебряными призерами. В активе белорусских парней в эстафете до 17 лет бронзовые награды.

Несмотря на то, что в соревнованиях принимают участие только атлеты Беларуси и России, конкуренция на этих стартах довольно высокая. Также гости отмечают отменную организацию турнира.

Рустем Сабирхузин, старший тренер юношеской сборной России по современному пятиборью:

Впечатления только положительные. Все замечательно, все супер. Проведение соревнований на очень высоком уровне. Все четко, достойно, есть чему поучиться, взять на вооружение. Медали турнира разыгрываются в двух возрастных категориях – до 17 и до 19 лет. Также Кубок Дружбы проводится в необычном формате – по новым олимпийским правилам. Финальный этап имеет строгий регламент: все пять дисциплин необходимо пройти за 90 минут.

Елена Нырцова, главный судья соревнований:

Мы впервые проводим такое мероприятие, где два возраста совмещены в одни соревнования. Поэтому очень насыщенная программа. Мы сегодня женскую эстафету очень красиво выиграли. Не могло быть по-другому, потому что наши лидеры, Саша Ляшенко, Бурая Мира, они стояли на пьедестале на самых высоких ступеньках в личном первенстве. Это лидеры не только наши белорусские, это лидеры мирового уровня. Эти девочки на Олимпийские игры, конечно же, рассматриваются, выглядят очень перспективными. Мы делаем на них большие ставки.