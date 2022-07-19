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«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок

19 июля 2022 20:27
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Новости Беларуси. Во второй день юниорского международного турнира «Кубок Дружбы», который в эти дни проходит в белорусской столице, наши пятиборцы завоевали четыре награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок-1

В категории до 17 лет золото на счету Александры Ляшенко и Миры Бурой, которым не было равных в эстафетной гонке. Также в копилке белорусов два серебра. В юниорской эстафете до 19 лет второе место заняли Марина Гнечик и Стефания Кисленкова. В миксте в возрастной категории до 17 лет наши Елизавета Лавринович и Никита Лысенко также стали серебряными призерами. В активе белорусских парней в эстафете до 17 лет бронзовые награды.

«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок-4

Несмотря на то, что в соревнованиях принимают участие только атлеты Беларуси и России, конкуренция на этих стартах довольно высокая. Также гости отмечают отменную организацию турнира.

«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок-7

Рустем Сабирхузин, старший тренер юношеской сборной России по современному пятиборью:
Впечатления только положительные. Все замечательно, все супер. Проведение соревнований на очень высоком уровне. Все четко, достойно, есть чему поучиться, взять на вооружение.

Медали турнира разыгрываются в двух возрастных категориях – до 17 и до 19 лет. Также Кубок Дружбы проводится в необычном формате – по новым олимпийским правилам. Финальный этап имеет строгий регламент: все пять дисциплин необходимо пройти за 90 минут.

«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок-10

Елена Нырцова, главный судья соревнований:
Мы впервые проводим такое мероприятие, где два возраста совмещены в одни соревнования. Поэтому очень насыщенная программа. Мы сегодня женскую эстафету очень красиво выиграли. Не могло быть по-другому, потому что наши лидеры, Саша Ляшенко, Бурая Мира, они стояли на пьедестале на самых высоких ступеньках в личном первенстве. Это лидеры не только наши белорусские, это лидеры мирового уровня. Эти девочки на Олимпийские игры, конечно же, рассматриваются, выглядят очень перспективными. Мы делаем на них большие ставки.

«Не могло быть по-другому». Главный судья Кубка Дружбы о победе белорусских спортсменок-13

В программе заключительного дня соревнований, который пройдет в среду, 20 июля, розыгрыш личного первенства у юниоров. В главном старте представлено 8 белорусов.

Наши пятиборцы завоевали четыре награды на Кубке Дружбы. На какой ступени пьедестала белорусы? Читайте здесь.

# Спортивные соревнования # Рустем Сабирхузи # Елена Нырцова # Александра Ляшенко # Мира Бурая # Марина Гнечик # Стефания Кисленкова # Елизавета Лавринович # Никита Лысенко # Фотофакт

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