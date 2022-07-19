Спортсменки из 8 стран мира. Турнир по гимнастике «Хрустальная роза» возвращается

Новости Беларуси. Международный турнир «Хрустальная роза» возвращается спустя три года. Он пройдет в столичном Дворце художественной гимнастики с 22 по 24 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На минском ковре комплекты наград разыграют сильнейшие спортсменки из восьми стран мира. Гимнастки будут состязаться в трех возрастных категориях. Безусловно, украшением турнира станет борьба ведущих граций России и Беларуси. В Минск приедут именитые сестры Аверины – Дина и Арина. Наряду с россиянками на главный трофей претендуют и лидеры белорусской сборной – бронзовый призер Олимпиады в Токио Алина Горносько и призер чемпионатов мира Анастасия Салос. Всего хозяйки турнира выставят на соревнования три состава. Отметим, что главный судья «Хрустальной розы» – призер пекинской Олимпиады Инна Жукова. Для нее предстоящий старт дебютный в качестве рефери.

Инна Жукова, главный судья соревнований:

Это очень важный для нас турнир, потому что мы в Минске уже давненько не проводили ничего. Мы очень сильно соскучились по этой атмосфере, я уже молчу про спортсменок, которые скучают по трибунам, по зрителям. Я в первый раз буду на таких соревнованиях в роли главсудьи. Для меня это тоже очень важно и ответственно. Волнительно в то же время. Для нас для всех это непременно спортивный значимый форум. Мы будем стараться сделать его максимально красивым, комфортным, интересным. Все в ожидании.

Марина Лобач, тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Очень приятно, что девочки весь сезон готовились, тренировались. Хотелось бы, чтобы они на этих соревнованиях показали лучшие свои результаты. Само название «Хрустальная роза» в себя включает именно наш вид спорта, потому что наши гимнастки, все, которые будут участвовать на этих соревнованиях, они как розочки. Они распускаются, они очень красивые, они показывают самые красивые упражнения в этом виде спорта.