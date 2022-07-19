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Стали известны даты проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

19 июля 2022 19:56
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Стали известны даты проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны даты проведения Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе-1

Церемония открытия 34-й летней Олимпиады пройдет 14 июля, официально соревнования закончатся 30 июля. Паралимпийские игры стартуют 15 августа, завершатся спортивные состязания 27 августа. Олимпиаду Лос-Анджелес примет в третий раз – ранее соревнования в этом городе проходили в 1932 и 1984 годах.

# Олимпиада 2028 # Фотофакт

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