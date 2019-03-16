Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде продолжается Чемпионат мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня прошли эстафетные гонки. В женской нашу команду представляли Динара Алимбекова, сестры Кручинкины и Ирина Кривко. Наши девушки продемонстрировали 9-ю скорость среди 23 сборных, но стрельба не позволила сражаться за высокие места: 9 дополнительных патронов на всех и 1 штрафной круг в исполнении Динары Алимбековой.