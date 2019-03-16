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Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ в Эстерсунде

16 марта 2019 18:21
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В шведском Эстерсунде продолжается Чемпионат мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ в Эстерсунде-1

Сегодня прошли эстафетные гонки. В женской нашу команду представляли Динара Алимбекова, сестры Кручинкины и Ирина Кривко. Наши девушки продемонстрировали 9-ю скорость среди 23 сборных, но стрельба не позволила сражаться за высокие места: 9 дополнительных патронов на всех и 1 штрафной круг в исполнении Динары Алимбековой.

Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ в Эстерсунде-4

Признанный шведский биатлонный снайпер Ханна Эберг, первая приехавшая на стрельбу, не справилась с давлением и едва не заработала штрафной круг. А вот норвежка Марте Олсбю-Ройслан, которая принимала эстафету 4-ой, за счет отличной скорости и точной стрельбы привезла своей команде золото. Шведки в итоге вторые, третьи – спортсменки сборной Украины. Белоруски 11-е в итоговом протоколе. 

Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ в Эстерсунде-7

# Чемпионат мира по биатлону # Фотофакт

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