Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде продолжается Чемпионат мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В шведском Эстерсунде продолжается Чемпионат мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня прошли эстафетные гонки. В женской нашу команду представляли Динара Алимбекова, сестры Кручинкины и Ирина Кривко. Наши девушки продемонстрировали 9-ю скорость среди 23 сборных, но стрельба не позволила сражаться за высокие места: 9 дополнительных патронов на всех и 1 штрафной круг в исполнении Динары Алимбековой.
Признанный шведский биатлонный снайпер Ханна Эберг, первая приехавшая на стрельбу, не справилась с давлением и едва не заработала штрафной круг. А вот норвежка Марте Олсбю-Ройслан, которая принимала эстафету 4-ой, за счет отличной скорости и точной стрельбы привезла своей команде золото. Шведки в итоге вторые, третьи – спортсменки сборной Украины. Белоруски 11-е в итоговом протоколе.