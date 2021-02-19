«Наше будущее, наш резерв». В Минске проходит первенство Беларуси по вольной борьбе

Новости Беларуси. В Минске проходит первенство страны по вольной борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир собрал около 200 юниоров и юниорок в состязании за звание лучших в своих весовых категориях.

19 февраля в деле только юноши. Молодые люди в этот день боролись исключительно за пьедестал. Прежде чем спортсмены приступили к схваткам, приветственное слово произнес Александр Медведь.

В самих соревнованиях лучшую сумму баллов показали представители Гомельской области. К их числу принадлежит победитель в весовой категории до 97 килограммов Алексей Пархоменко, а также Анатолий и Иван Громыко. Они оказались сильнее всех в весовых категориях до 65 и 61 килограммов соответственно.

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Это юниорские соревнования, наше будущее, наш резерв сборных команд, откуда поступают в основную команду, а потом защищают на чемпионатах мира, Европы наш флаг. Надо нам проводить эти соревнования, потому что и так соревнований практически выездных нет. Если мы это не будем проводить – как увидеть ребят, как они готовы на данном этапе?

На этом соревнования не заканчиваются. 20 февраля в борьбу вступают девушки.