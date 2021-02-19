Президент Беларуси поздравил Соболенко и Мертенс с победой на Australian Open

Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элис Мертенс выиграли первый в сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В титульном матче белоруска и бельгийка легко прошли чешский тандем. С победой спортсменок поздравил Президент Беларуси.