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Президент Беларуси поздравил Соболенко и Мертенс с победой на Australian Open

19 февраля 2021 18:33
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Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элис Мертенс выиграли первый в сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Соболенко и Мертенс с победой на Australian Open-1

В титульном матче белоруска и бельгийка легко прошли чешский тандем. С победой спортсменок поздравил Президент Беларуси.

Президент Беларуси поздравил Соболенко и Мертенс с победой на Australian Open-4

Это уже не первый успех нашей теннисистки на гранд-слэмах. В 2019 году Соболенко вместе с Мертенс взяли титул на Открытом чемпионате США.

# Теннис # Александр Лукашенко # Арина Соболенко # Элис Мертенс # Фотофакт

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