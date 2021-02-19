Белорус Максим Сушко дебютировал в НХЛ

Еще один белорус дебютировал в НХЛ. Им стал форвард «Филадельфии» Максим Сушко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В своем первом матче в лучшей хоккейной лиге мира брестчанин провел на льду 5 минут 55 секунд и применил один силовой прием, завершив игру с показателем полезности 0. Максим Сушко стал 12-м белорусом в НХЛ. В этом матче его команда «Филадельфия Флайерз» уступила по буллитам «Рейнджерс» – 2:3.

А вот «дьяволам», в составе которых играет еще один белорус Егор Шарангович, минувшей ночью повезло куда больше. Они победили «Бостон» – 3:2. В этом матче Шарангович нанес два броска в створ ворот.