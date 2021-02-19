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Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в матче предквалификации ЧМ-2023

19 февраля 2021 16:03
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела предпоследний поединок предквалификации чемпионата мира – 2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши баскетболисты на выезде уступили команде Португалии – 57:75.

Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в матче предквалификации ЧМ-2023-1

Впрочем, этот матч для нас турнирного значения не имел. Подопечные Ростислава Вергуна досрочно вышли из группы и обеспечили себе участие во втором этапе отбора.

Стартовый отрезок белорусы завершат 20 февраля. В оппонентах будет команда Албании.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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