Сборная Беларуси по баскетболу проиграла Португалии в матче предквалификации ЧМ-2023

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела предпоследний поединок предквалификации чемпионата мира – 2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши баскетболисты на выезде уступили команде Португалии – 57:75.

Впрочем, этот матч для нас турнирного значения не имел. Подопечные Ростислава Вергуна досрочно вышли из группы и обеспечили себе участие во втором этапе отбора.