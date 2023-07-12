«Наша скамейка молодёжной сборной удлинится». Белорусская сборная U-21 провела матч против ФК «Ротор»
В рамках подготовки к очередному поединку европейской квалификации Молодежная сборная Беларуси по футболу U-21 провела товарищеский матч против команды «Ротор» из Волгограда, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Российская дружина находится в нашей столице на учебно-тренировочном сборе.
На встречу в Минске были заявлены игроки не первого состава. Главком Сергей Ясинский хотел просмотреть на футболистов под психоэмоциональной нагрузкой. Со старта гости захватили инициативу и в течение 70 минут, смогли трижды поразить наши ворота.
Однако к концу игры белорусы мобилизовались и дали бой. В результате они отыграли два мяча. К основному времени было добавлено три минуты. Но этого не хватило для того, чтобы добиться ничейного результата. Итог игры – 2:3 в пользу гостей.
Сергей Ясинский, главный тренер сборной Беларуси по футболу (U-21):
Больше половины команды, выходившей на поле – это дебютанты молодежной сборной. Приятно удивило, что, пожалуй, некоторые футболисты сегодня, натурально не испугавшись условий, показали добротный взрослый футбол. Они могут показывать свой лучший футбол даже в таких условиях, а это значит, наша скамейка молодежной сборной удлинится на несколько позиций.
Алексей Cтукалов, главный тренер ФК «Ротор»:
Хорошая игра получилась, хорошая сборная молодая у вас, и, когда мы к игре готовились, разбирали: быстрые, техничные ребята. Скажем так, до минуты 70-й мы игру контролировали, вели 3:0. Но, к сожалению, допустили ошибки – дали сопернику вернуться в игру. А встреча и для сборной – подготовка к отборочным матчам.