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Белорусские футболисты уступили российскому «Ротору» в товарищеском матче

12 июля 2023 12:38
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Сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 21 года, уступила российскому «Ротору» в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футболисты уступили российскому «Ротору» в товарищеском матче-1

По ходу дуэли подопечные Сергея Ясинского горели – 0:3. Однако сумели сократить разницу до минимума. Забивали Максим Омельянчук и Кирилл Цепенков. Данный спарринг тренерский штаб рассматривал как один из этапов подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы – 2025. В сентябре белорусы померятся силами с Фарерскими островами.

# Футбол # Сергей Ясинский # Фотофакт

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