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Валерий Громыко признан лучшим игроком 15-го раунда ЧБ по футболу

11 июля 2023 21:25
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Новости Беларуси. Полузащитник БАТЭ Валерий Громыко признан лучшим игроком 15-го раунда чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Валерий Громыко признан лучшим игроком 15-го раунда ЧБ по футболу-1

Он помог своей дружине дома победить «Шахтер» со счетом 2:0. В его активе реализованный пенальти и голевая передача с углового. Виктория позволила борисовчанам подняться на четвертое место в турнирной таблице.

# Футбол Беларуси # Валерий Громыко # Фотофакт

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