Валерий Громыко признан лучшим игроком 15-го раунда ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Полузащитник БАТЭ Валерий Громыко признан лучшим игроком 15-го раунда чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Полузащитник БАТЭ Валерий Громыко признан лучшим игроком 15-го раунда чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Он помог своей дружине дома победить «Шахтер» со счетом 2:0. В его активе реализованный пенальти и голевая передача с углового. Виктория позволила борисовчанам подняться на четвертое место в турнирной таблице.