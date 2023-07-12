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Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов

12 июля 2023 12:37
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БАТЭ сыграло вничью с «Партизани» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, счет 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов-1

Все самое интересное случилось во втором тайме. Не прошло и 10 минут, как Дмитрий Антилевский вывел белорусов вперед. Однако долго радоваться не пришлось. Совсем скоро албанцы восстановили равновесие. Больше цифры на табло не менялись.

Ответное противостояние пройдет 18 июля в Венгрии. Завтра, 13 июля, в Лиге конференций начнут выступление минское «Динамо» и гродненский «Неман».

# Футбол # Дмитрий Антилевский # Фотофакт

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