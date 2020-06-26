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Она стала первой советской олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике. Марине Лобач исполнилось 50

26 июня 2020 08:05
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Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач сегодня, 26 июня, исполняется 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем известную спортсменку поздравил Президент.

Она стала первой советской олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике. Марине Лобач исполнилось 50-1

Она стала первой советской олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике. Марине Лобач исполнилось 50-3

Александр Лукашенко отметил, что имя Лобач вписано в историю мирового спорта навсегда, поскольку именно она стала первой советской олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике.

Она стала первой советской олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике. Марине Лобач исполнилось 50-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть присущие вам трудолюбие, обаяние, целеустремленность и впредь служат источником вдохновения для юных граций, мечтающих покорить самые высокие спортивные вершины.

Она стала первой советской олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике. Марине Лобач исполнилось 50-9

Она стала первой советской олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике. Марине Лобач исполнилось 50-11

Марина Лобач пришла в спорт в 7 лет. А в 18 стала первой художественной гимнасткой из Советского Союза, завоевавшей золото на Олимпиаде, которая в тот год проходила в южнокорейском Сеуле.

Она стала первой советской олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике. Марине Лобач исполнилось 50-14

После завершения карьеры знаменитая спортсменка посвятила себя тренерскому делу. И по-прежнему вдохновляет маленьких граций на большие победы.

# Юбилеи # Александр Лукашенко # Марина Лобач # Фотофакт

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