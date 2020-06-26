«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач

Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач 26 июня исполнилось 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Море роз, орхидей и еще разных шедевров флористики. Все это только для нее. Аплодисменты, пожелания, подарки и, конечно, трепетные детские обнимашки. Ведь для тысячи девчонок Марина Лобач – икона художественной гимнастики.

Она для меня кумир. Потому что мне не хватает сил так работать, но я пытаюсь.

Она очень хороший тренер, хорошо преподает.

Марина Викентьевна всегда преодолевает все трудности, стремится к своим целям.

Марина Викентьевна мне нравится тем, что она понимает своих воспитанниц, потому что она сама через это прошла.

Эти розы для Марины Викентьевны! Потому что она удивительный человек.

Таких людей очень мало на земле, она особенная.