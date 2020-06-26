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«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач

26 июня 2020 21:20
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Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач 26 июня исполнилось 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Ирина Лепарская о Лобач: «Марина – мой ребёнок»

«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач-1

Море роз, орхидей и еще разных шедевров флористики. Все это только для нее. Аплодисменты, пожелания, подарки и, конечно, трепетные детские обнимашки. Ведь для тысячи девчонок Марина Лобач – икона художественной гимнастики.  

«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач-3

Она для меня кумир. Потому что мне не хватает сил так работать, но я пытаюсь.

«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач-5

Она очень хороший тренер, хорошо преподает.  

«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач-7

Марина Викентьевна всегда преодолевает все трудности, стремится к своим целям.

«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач-9

Марина Викентьевна мне нравится тем, что она понимает своих воспитанниц, потому что она сама через это прошла.

«Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач-11

Эти розы для Марины Викентьевны! Потому что она удивительный человек.  

Таких людей очень мало на земле, она особенная.

# Художественная гимнастика # Марина Лобач

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