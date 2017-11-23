Нарушил традицию: Буффон снял шорты и подарил их болельщику после матча с «Барселоной»

Новости Италии. Вратарь и капитан сборной «Ювентус» Джанлуиджи Буффон подарил болельщику шорты после матча вничью с «Барселоной». По информации Daily Mail, после финального свистка футболист снял с себя шорты и направился к трибунам, чтобы выразить свою признательность.

Обычно спортсмены дарят болельщикам майки, но легендарный 39-летний вратарь решил немного нарушить традицию. Трибуна взорвалась, когда увидела, что футболист снимает шорты. После этого Буффон подошел к трибуне и бросил их в толпу. Шорты достались одному из счастливчиков.