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ЧМ-2018 без Италии: сборная не попала на турнир впервые за 60 лет

14 ноября 2017 07:41
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Новости Италии. Сенсация в большом спорте. Сборная Италии впервые за 60 лет не поедет на чемпионат мира по футболу, который примет Россия в 2018 году. Команда не смогла пробиться в финальную часть первенства, сыграв вничью со сборной Швеции в ответном стыковом матче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Встреча, прошедшая в Милане этой ночью, завершилась со счетом 0:0.  Сборная Италии является одной из самых титулованных участниц чемпионата мира. Этот турнир она выигрывала четыре раза. Последний – в 2006 году. Только в 1958 году итальянцы не попали на ЧМ.

# Футбол

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