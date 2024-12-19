Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв признан лучшим игроком дня КХЛ

В поединке с лидером Восточной конференции, «Трактором» из Челябинска, он отметился ассистентским хет-триком, и за него проголосовали 30 % болельщиков. 5-й раз в сезоне и 82-й в карьере Шипачев набрал три балла за матч. «Зубры» победили «Трактор» со счетом 3:1. Отметим, челябинцы впервые в сезоне остались без набранных очков в двух матчах подряд. В пятницу команда Дмитрия Квартальнова в Казани встретится с местным «АК Барсом».