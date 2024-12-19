Арина Соболенко одержала две победы на выставочном турнире в Абу-Даби

Участие в соревнованиях принимает и первая ракетка мира Арина Соболенко. Она выступает за команду «Ястребы». Сначала белорусско-российская пара Арина Соболенко – Мирра Андреева победила испано-казахстанский дуэт Каролин Гарсия и Елена Рыбакина из команды «Соколы». А затем уже в «одиночке» Арина справилась с той же Рыбакиной. При этом по ходу сета Арина вела 5:0, но в итоге упустила огромное преимущество и довела дело до тай-брейка. Соболенко выиграла поединок с 10-го матчбола.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Говорила себе, что нельзя быть настолько жестокой по отношению к Елене. Она такой хороший человек. Нельзя с ней так поступать. Нужно быть мягче. А если серьезно, то как упустила такое преимущество, а потом смогла выровнять ситуацию и с трудом, но победить – это приходит с опытом. У меня в прошлом было достаточно много подобных ситуаций. На мой взгляд, нужно просто отпустить счет, полную картину игры и фокусироваться исключительно на очередном розыгрыше.

Напомним, формат турнира таков – на предварительном этапе четыре команды сыграют «каждый с каждым». Две лучшие дружины выйдут в финал.