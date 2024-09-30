«Динамо-Шинник» одолел «АКМ-Юриор» в рамках регулярного чемпионата МХЛ

Хоккеисты «Динамо-Шинника» начали четырехматчевую выездную серию в рамках регулярного чемпионата МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеисты «Динамо-Шинника» начали четырехматчевую выездную серию в рамках регулярного чемпионата МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первым соперником «бобров» стал «АКМ-Юниор» из Тулы. Наши парни довольно уверенно идут по турнирной дистанции нынешнего розыгрыша и возглавляют таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции. А вот их визави пока очков так и не набрали и располагаются на последнем месте.
Сегодня, 30 сентября, подопечные Андрея Михалева укрепили свои лидирующие позиции. Игра завершилась в пользу «Динамо-Шинника» – 8:0.