Прямой эфир

«Динамо-Шинник» одолел «АКМ-Юриор» в рамках регулярного чемпионата МХЛ

30 сентября 2024 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты «Динамо-Шинника» начали четырехматчевую выездную серию в рамках регулярного чемпионата МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» одолел «АКМ-Юриор» в рамках регулярного чемпионата МХЛ-1

Первым соперником «бобров» стал «АКМ-Юниор» из Тулы. Наши парни довольно уверенно идут по турнирной дистанции нынешнего розыгрыша и возглавляют таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции. А вот их визави пока очков так и не набрали и располагаются на последнем месте. 

Сегодня, 30 сентября, подопечные Андрея Михалева укрепили свои лидирующие позиции. Игра завершилась в пользу «Динамо-Шинника» – 8:0.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов вышел в финал квалификации престижного теннисного турнира в Шанхае
30 сентября 2024 20:12

Егор Герасимов вышел в финал квалификации престижного теннисного турнира в Шанхае

«С нетерпением ждём старта!» Капитан ФК «Динамо-Минск» о дебюте в осенней стадии Еврокубка
30 сентября 2024 20:11

«С нетерпением ждём старта!» Капитан ФК «Динамо-Минск» о дебюте в осенней стадии Еврокубка

Солигорский «Шахтёр» успешно стартовал в Кубке России по баскетболу 3х3
30 сентября 2024 20:08

Солигорский «Шахтёр» успешно стартовал в Кубке России по баскетболу 3х3