«С нетерпением ждём старта!» Капитан ФК «Динамо-Минск» о дебюте в осенней стадии Еврокубка

Уже в предстоящий 3 октября состоится первый номинально домашний поединок нашей дружины. В соперниках у подопечных Вадима Скрипченко шотландский «Хартс». Все зрители СТВ в прямом эфире смогут увидеть дебют белорусского клуба в осенней стадии Еврокубка.

Сергей Политевич, капитан ФК «Динамо-Минск»:

Минское «Динамо» давно не играло в осенней стадии Еврокубка. С нетерпением ждем старта в Лиге конференций. Постараемся порадовать всех любителей футбола нашей страны хорошими результатами, тем более летом в квалификации мы показали, что способны на равных противостоять любому сопернику. Очень важно, что эти матчи можно будет увидеть в Беларуси в прямом эфире. Смотрим футбол европейского качества на СТВ!