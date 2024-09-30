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«С нетерпением ждём старта!» Капитан ФК «Динамо-Минск» о дебюте в осенней стадии Еврокубка

30 сентября 2024 20:11
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Большой футбол возвращается на СТВ! Наш телеканал покажет матчи группового этапа Лиги конференций УЕФА с участием минского «Динамо».

«С нетерпением ждём старта!» Капитан ФК «Динамо-Минск» о дебюте в осенней стадии Еврокубка-2

Уже в предстоящий 3 октября состоится первый номинально домашний поединок нашей дружины. В соперниках у подопечных Вадима Скрипченко шотландский «Хартс». Все зрители СТВ в прямом эфире смогут увидеть дебют белорусского клуба в осенней стадии Еврокубка.

«С нетерпением ждём старта!» Капитан ФК «Динамо-Минск» о дебюте в осенней стадии Еврокубка-4

Сергей Политевич, капитан ФК «Динамо-Минск»:
Минское «Динамо» давно не играло в осенней стадии Еврокубка. С нетерпением ждем старта в Лиге конференций. Постараемся порадовать всех любителей футбола нашей страны хорошими результатами, тем более летом в квалификации мы показали, что способны на равных противостоять любому сопернику. Очень важно, что эти матчи можно будет увидеть в Беларуси в прямом эфире. Смотрим футбол европейского качества на СТВ!

Не пропустите выездные и домашние поединки в прямом эфире нашего телеканала согласно расписанию!

# Футбол

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